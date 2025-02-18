«Весь мир следит»: Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США в Эр-Рияде

Российско-американские переговоры, которые состоятся сегодня в Эр-Рияде, крайне важны для решения глобальных задач. В РФ надеются, что диалог пройдёт в позитивном ключе, и Штаты чётко услышат её позицию в ходе встречи. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он уточнил, что во время переговоров также будет затронута сфера экономики.

«Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны. И весь мир следит за тем, получится ли у Соединённых Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром», — заявил он журналистам в преддверии переговоров.