«Весь мир следит»: Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США в Эр-Рияде
Дмитриев: Россия надеется, что США чётко услышат её позицию на переговорах
Российско-американские переговоры, которые состоятся сегодня в Эр-Рияде, крайне важны для решения глобальных задач. В РФ надеются, что диалог пройдёт в позитивном ключе, и Штаты чётко услышат её позицию в ходе встречи. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он уточнил, что во время переговоров также будет затронута сфера экономики.
«Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны. И весь мир следит за тем, получится ли у Соединённых Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром», — заявил он журналистам в преддверии переговоров.
Дмитриев также отметил важность экономического сотрудничества сторон. После ухода с российского рынка американские компании потеряли более 300 миллиардов долларов. В связи с этим важно обсудить возможные способы нахождения совместных экономических путей.
Напомним, что переговоры между Россией и США состоятся уже сегодня, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии. Российская делегация, в которую вошли представитель МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, прибыла в Эр-Рияд вечером 17 февраля. С американской стороны на переговорах будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. При этом украинскую сторону туда вовсе не приглашали.
Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Сергей Отрошко