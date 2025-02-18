Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 07:24

«Весь мир следит»: Глава РФПИ поделился ожиданиями от переговоров с США в Эр-Рияде

Дмитриев: Россия надеется, что США чётко услышат её позицию на переговорах

Российско-американские переговоры, которые состоятся сегодня в Эр-Рияде, крайне важны для решения глобальных задач. В РФ надеются, что диалог пройдёт в позитивном ключе, и Штаты чётко услышат её позицию в ходе встречи. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он уточнил, что во время переговоров также будет затронута сфера экономики.

«Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны. И весь мир следит за тем, получится ли у Соединённых Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром», — заявил он журналистам в преддверии переговоров.

Дмитриев также отметил важность экономического сотрудничества сторон. После ухода с российского рынка американские компании потеряли более 300 миллиардов долларов. В связи с этим важно обсудить возможные способы нахождения совместных экономических путей.

Ранее Дмитриев рассказал о первом контакте с американской делегацией в Эр-Рияде.

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Напомним, что переговоры между Россией и США состоятся уже сегодня, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии. Российская делегация, в которую вошли представитель МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, прибыла в Эр-Рияд вечером 17 февраля. С американской стороны на переговорах будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. При этом украинскую сторону туда вовсе не приглашали.

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Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Сергей Отрошко

Мария Любицкая
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