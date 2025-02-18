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Регион
18 февраля, 04:31

«Важно наводить мосты»: Дмитриев рассказал о первом контакте с командой Трампа в Эр-Рияде

Глава РФПИ Дмитриев сообщил о первом контакте с представителями США в Эр-Рияде

Отношения Москвы и Вашингтона сегодня находятся в центре внимания мирового сообщества, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который приехал в Эр-Рияд перед переговорами с представителями США. О важности укрепления связей между двумя державами для глобальной стабильности он заявил в эфире CNN.

Дмитриев подчеркнул, что уже встретился с членами команды президента США Дональда Трампа до старта официальных переговоров. Впрочем, он не раскрыл подробностей досрочных бесед.

«Всё, что я могу сказать, — они отлично решают проблемы», — признал глава РФПИ.

Дмитриев также опроверг слухи, что главной целью России является ослабление санкций. Впрочем, отметил он, сотрудничество РФ и США может принести значительную выгоду экономикам обеих держав.

«Я думаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения между США и Россией очень важны для всего мира», — сказал он.

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Напомним, российская делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла в Эр-Рияд на встречу с представителями США вечером 17 февраля. На это событие отреагировал даже Илон Маск, который сделал дипломатам из РФ комплимент. Сами переговоры намечены на 18 число.

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Kremlin.ru

Тимур Хингеев
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