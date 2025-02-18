«Важно наводить мосты»: Дмитриев рассказал о первом контакте с командой Трампа в Эр-Рияде

Отношения Москвы и Вашингтона сегодня находятся в центре внимания мирового сообщества, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который приехал в Эр-Рияд перед переговорами с представителями США. О важности укрепления связей между двумя державами для глобальной стабильности он заявил в эфире CNN.

Дмитриев подчеркнул, что уже встретился с членами команды президента США Дональда Трампа до старта официальных переговоров. Впрочем, он не раскрыл подробностей досрочных бесед.

«Всё, что я могу сказать, — они отлично решают проблемы», — признал глава РФПИ.

Дмитриев также опроверг слухи, что главной целью России является ослабление санкций. Впрочем, отметил он, сотрудничество РФ и США может принести значительную выгоду экономикам обеих держав.