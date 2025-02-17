Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 15:34

Ушаков раскрыл, что Россия будет обсуждать с США в Эр-Рияде

Ушаков: РФ и США в Эр-Рияде обсудят восстановление своих отношений и Украину

Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Фото © Life.ru

Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Фото © Life.ru

На завтрашней встрече в Эр-Рияде делегации России и США будут обсуждать восстановление двусторонних отношений, а также организацию переговоров президентов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, по его словам, Москва и Вашингтон должны будут определить, как запускать переговоры по урегулированию украинского кризиса.

«Сейчас вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Молодые и зубастые: В Госдуме оценили политический вес посланников России на переговорах с США
Молодые и зубастые: В Госдуме оценили политический вес посланников России на переговорах с США

Напомним, во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоится встреча российской и американской делегаций. При этом, по информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. От США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф, а от России — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, не исключено, что присоединится также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Российская делегация уже вылетела в Саудовскую Аравию.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • США
  • Украина
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar