Ушаков раскрыл, что Россия будет обсуждать с США в Эр-Рияде
Ушаков: РФ и США в Эр-Рияде обсудят восстановление своих отношений и Украину
Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Фото © Life.ru
На завтрашней встрече в Эр-Рияде делегации России и США будут обсуждать восстановление двусторонних отношений, а также организацию переговоров президентов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Кроме того, по его словам, Москва и Вашингтон должны будут определить, как запускать переговоры по урегулированию украинского кризиса.
«Сейчас вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.
Напомним, во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоится встреча российской и американской делегаций. При этом, по информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. От США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф, а от России — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, не исключено, что присоединится также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Российская делегация уже вылетела в Саудовскую Аравию.