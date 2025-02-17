Ушаков раскрыл, что Россия будет обсуждать с США в Эр-Рияде

На завтрашней встрече в Эр-Рияде делегации России и США будут обсуждать восстановление двусторонних отношений, а также организацию переговоров президентов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, по его словам, Москва и Вашингтон должны будут определить, как запускать переговоры по урегулированию украинского кризиса.