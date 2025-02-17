Делегация России вылетела на переговоры с США в Саудовскую Аравию

Самолёт российской делегации вылетел в Саудовскую Аравию, где завтра, 18 февраля, состоятся переговоры представителей РФ и США. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём авторском Telegram-канале.

Самолёт делегации РФ вылетел в Саудовскую Аравию на переговоры с США. Фото © Telegram / Юнашев LIVE / Flightradar

Делегацию России возглавят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. По словам Юнашева, западные СМИ называли среди переговорщиков генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, однако официально Кремль о его участии не сообщал.

«С одной стороны, его возможное участие в переговорном процессе с США может показаться странным, но, учитывая, что Трамп неоднократно подчёркивал свои финансовые интересы на Украине, включение кого-то из экономического блока в переговорную группу от России было бы логичным», — отмечает Юнашев.