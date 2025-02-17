Делегация России вылетела на переговоры с США в Саудовскую Аравию
Самолёт российской делегации вылетел в Саудовскую Аравию, где завтра, 18 февраля, состоятся переговоры представителей РФ и США. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём авторском Telegram-канале.
Самолёт делегации РФ вылетел в Саудовскую Аравию на переговоры с США. Фото © Telegram / Юнашев LIVE / Flightradar
Делегацию России возглавят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. По словам Юнашева, западные СМИ называли среди переговорщиков генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, однако официально Кремль о его участии не сообщал.
«С одной стороны, его возможное участие в переговорном процессе с США может показаться странным, но, учитывая, что Трамп неоднократно подчёркивал свои финансовые интересы на Украине, включение кого-то из экономического блока в переговорную группу от России было бы логичным», — отмечает Юнашев.
Журналист добавил, что в 2017 году на полях экономического форума в Давосе именно Дмитриев стал первым представителем России, встретившимся с советниками Трампа, тогда только впервые избранного. Возможно, личная история взаимоотношений тоже будет иметь значение, заключил журналист.
Напомним, о предстоящей встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии стало известно всего пару дней назад. При этом, по информации западной прессы, украинскую сторону туда не приглашали. Делегацию США возглавят госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. В ГД оценили политический вес посланников России и США.
ТАСС / Михаил Метцель