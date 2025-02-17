«Очень далёкие позиции»: Политолог раскрыл Life.ru, чего ждать от переговоров в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп не стремится углубляться в детали конфликта на Украине, предпочитая выражать более общие взгляды. Поэтому на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии можно ожидать осторожные формулировки, такие как «обсуждение состоялось», «достигли принципиальных договорённостей», и не более того. Это во многом обусловлено кардинально различными позициями американского лидера и президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с Life.ru сообщил политолог Юрий Светов, комментируя возможные результаты встречи сторон в Эр-Рияде 18 февраля.

«У Трампа и Путина сейчас разные позиции, очень далёкие. Их сближает одно — стремление урегулировать конфликт на Украине. Но для американского президента это сделка. На этой сделке он хочет заработать. Для Путина это переговоры о мире и о гарантиях долгосрочной безопасности России. Вот эти позиции будут сближаться», — заявил эксперт.

По мнению политолога, у американской стороны, вероятно, есть уверенность в том, что она сможет заставить Москву принять их условия. Он вспомнил слова спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога, который открыто заявил, что необходимо будет зафиксировать в письменном виде передачу части украинской территории под контроль РФ. Однако он также говорит украинцам, что они не обязаны это признавать. Очевидно, что российская сторона никогда не согласится на такие условия, что и создаёт основную сложность в переговорах.

Ранее высказывались сомнения в том, что РФ согласится на переговоры с Владимиром Зеленским, но теперь, по мнению украинского руководства, за столом должны находиться он, а также лидеры США, РФ и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Если учитывать множество условий и разницу во мнениях, не стоит ожидать, что переговоры завершатся за одну встречу. На самом деле они могут затянуться на месяцы или даже годы, считает эксперт.

В лучшем случае на первой встрече будет некий обмен предварительными условиями, мнениями и пометки по плану дальнейшего движения. Как только они наметят хотя бы какой-то общий план и найдут точки соприкосновения, нужно будет это всё обсудить уже внутри своих стран, переговорить с ключевыми партнёрами и затем уже перейти к следующему раунду. Юрий Светов Политолог