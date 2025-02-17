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Регион
17 февраля, 15:20

Ещё один переговорщик может войти в состав делегации РФ на переговорах с США

Ушаков: Дмитриев может войти в состав делегации РФ на переговорах с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может принять участие в переговорах с США в Эр-Рияде. Такую вероятность не исключил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел, я. А по экономическим вопросам может присоединиться ещё Кирилл Дмитриев», — сказал он в эфире Первого канала.

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Напомним, во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоится встреча российской и американской делегаций. При этом, по информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. От США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф, а от России — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Российская делегация уже вылетела в Саудовскую Аравию.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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