Ещё один переговорщик может войти в состав делегации РФ на переговорах с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может принять участие в переговорах с США в Эр-Рияде. Такую вероятность не исключил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел, я. А по экономическим вопросам может присоединиться ещё Кирилл Дмитриев», — сказал он в эфире Первого канала.