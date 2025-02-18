«Так выглядит компетентное руководство»: Маск одной фразой отреагировал на прибытие делегации РФ в Эр-Рияд

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал прибытие представителей России в Саудовскую Аравию, где состоятся их переговоры с США по Украине. Миллиардер сделал делегации РФ комплимент.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд вечером 17 февраля. По словам Ушакова, с американской стороны на встрече будут «серьёзные люди», а потому российская делегация тоже приехала «с серьёзным подходом». Встреча намечена на 18 февраля.