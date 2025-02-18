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Регион
18 февраля, 00:12

«Так выглядит компетентное руководство»: Маск одной фразой отреагировал на прибытие делегации РФ в Эр-Рияд

Илон Маск отреагировал на прибытие российской делегации на переговоры с США

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал прибытие представителей России в Саудовскую Аравию, где состоятся их переговоры с США по Украине. Миллиардер сделал делегации РФ комплимент.

«Вот как выглядит компетентное руководство», — написал он в соцсети X.

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Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд вечером 17 февраля. По словам Ушакова, с американской стороны на встрече будут «серьёзные люди», а потому российская делегация тоже приехала «с серьёзным подходом». Встреча намечена на 18 февраля.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Тимур Хингеев
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