«Так выглядит компетентное руководство»: Маск одной фразой отреагировал на прибытие делегации РФ в Эр-Рияд
Илон Маск отреагировал на прибытие российской делегации на переговоры с США
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал прибытие представителей России в Саудовскую Аравию, где состоятся их переговоры с США по Украине. Миллиардер сделал делегации РФ комплимент.
«Вот как выглядит компетентное руководство», — написал он в соцсети X.
Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд вечером 17 февраля. По словам Ушакова, с американской стороны на встрече будут «серьёзные люди», а потому российская делегация тоже приехала «с серьёзным подходом». Встреча намечена на 18 февраля.
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