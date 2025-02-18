Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
17 февраля, 22:48

Трамп обсудил с Макроном предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры. Одной из тем беседы стала предстоящая встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде, сообщил пресс-пул Белого дома.

«Лидеры обсудили войну на Украине, <...> встречу европейских стран, а также переговоры в Саудовской Аравии», — уточнили в пресс-пуле, добавив, что диалог продлился около получаса.

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Напомним, что переговоры между Россией и США об урегулировании украинского конфликта состоятся уже 18 февраля. Представителей Незалежной на встречу не пригласили.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Антон Голыбин
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