Названы астрономические убытки американских компаний после ухода из России

Предприниматели из США потеряли около 300 миллиардов долларов в связи с уходом из России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с CNN.

«Американские компании потеряли $300 млрд из-за ухода из России. Отсутствие совместной работы привело к тому, что в американской экономике возникла огромная цифра в $300 млрд потерь, которые легли на американский бизнес», — отметил он.

Дмитриев добавил, что качественный диалог между Москвой и вашингтоном смог бы исправить эту ситуацию, а также повлиять на мировую экономику.