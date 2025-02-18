Названы астрономические убытки американских компаний после ухода из России
РФПИ: Американский бизнес потерял 300 миллиардов долларов из-за ухода из РФ
Предприниматели из США потеряли около 300 миллиардов долларов в связи с уходом из России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с CNN.
«Американские компании потеряли $300 млрд из-за ухода из России. Отсутствие совместной работы привело к тому, что в американской экономике возникла огромная цифра в $300 млрд потерь, которые легли на американский бизнес», — отметил он.
Дмитриев добавил, что качественный диалог между Москвой и вашингтоном смог бы исправить эту ситуацию, а также повлиять на мировую экономику.
Ранее в Госдуме пояснили, что при возвращении иностранных компаний, ниши которых заняли отечественные бизнесмены, приоритет поддержки будет отдан вторым. Предполагается, что вернувшимся предложат дополнительные пошлины и налоги.
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