«Вполне справедливо»: В ГД призвали защитить российские компании, освоившие ниши ушедших брендов

В начале специальной военной операции (СВО) немало западных компаний ушло с российского рынка. Многие из них оставили своих сотрудников без работы, покинув производственные мощности. В интервью Life.ru депутат Госдумы Александр Спиридонов поделился мнением о перспективах российских компаний, которые заняли ниши, освободившиеся после ухода западных брендов.

Очень чётко обозначил позицию наш президент — сказал, что те компании, которые остаются работать в РФ, несмотря на санкции, будут получать поддержку от государства, а те, кто ушёл вот таким образом, хлопнув дверью, естественно, им будет очень сложно возвращаться. И, я считаю, это вполне справедливо. Александр Спиридонов Депутат Госдумы

По мнению депутата, важно следить за действиями западных компаний, так как некоторые из них в период СВО оказывают поддержку СБУ и ведут деятельность против РФ. Спиридонов убеждён, что таким компаниям следует закрыть доступ на рынок. Также депутат добавил, что после анализа и оценки ситуации некоторые компании могут вернуться в РФ, особенно если их ниши не были заняты. В тех случаях, где ниши уже заняты отечественными брендами, Спиридонов считает важным поддержать российских производителей.

Председатель Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отмечает, что приоритет будет отдан компаниям из дружественных юрисдикций наряду со всесторонней поддержкой российских брендов.

Что же касается тех, кто покинул рынок, надеюсь, они извлекут уроки. Им предстоит усвоить новые правила: строгий контроль за соблюдением российского законодательства, обязательства по реинвестированию прибыли в развитие отечественного производства, логистики и ритейла. Сергей Гаврилов Председатель Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Кроме того, он упомянул о заинтересованности РФ в глубокой интеграции крупных зарубежных компаний с российским бизнесом, включая совместные проекты и развитие логистики. Парламентарий отметил, что возвращение международных брендов изменит конкурентный ландшафт, но масштабы этих изменений будут зависеть от условий реинтеграции, готовности местных компаний защищать свои позиции и государственной политики в отношении бывших игроков.

«Если зарубежные компании захотят вернуться на тех же условиях, на которых они работали до ухода, государство может выставить дополнительные регуляторные барьеры: пошлины, квоты, ограничения на рекламу. В этом случае успех их возвращения окажется под вопросом», — добавил Гаврилов.

По его словам, судьба бизнеса, созданного в период ухода западных компаний, будет зависеть от конкурентных преимуществ и стратегий возвращающихся игроков, а также от установленных государством ограничений.