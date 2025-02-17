«Нормальная практика»: В Кремле отреагировали на возможное возвращение брендов в РФ

Кремль не получил официальных сообщений от западных брендов о намерении вернуться в Россию. Тем не менее они действительно могут вернуться на российский рынок и начать конкурировать с местными производителями. Такая практика является обычной и привычной в мировом масштабе, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не видели сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что [те] собираются возвращаться. Однако то, что на конкурентной основе, конечно же, они (западные бренды. — Прим. Life.ru) смогут вернуться в Москву, продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями, это совершенно нормальная мировая торговая практика. И такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.