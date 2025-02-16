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16 февраля, 04:54

Западным брендам одежды предрекли сложное восстановление бизнеса в России

Депутат Антропенко: Западу будет сложно вернуться на рынок РФ после санкций

Западным брендам одежды будет сложно восстановить прежние позиции на рынке России, так как отечественные производители уже зарекомендовали себя и готовы предложить серьезную конкуренцию. Такой прогноз сделал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

«Теперь им вернуться будет сложнее, ведь российские производители уже демонстрируют высокое качество и способны конкурировать в сегменте модной одежды»,цитирует Антропенко РИА «Новости».

Названы условия возвращения старых Zara, Massimo Dutti и Bershka в Россию
Названы условия возвращения старых Zara, Massimo Dutti и Bershka в Россию

По его мнению, для выпуска одежды не требуются высокотехнологичные процессы или крупные инвестиции, как это имеет место в сфере авиастроения.

Ранее Life.ru сообщал, что такие магазины, как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, планируют вернуться на рынок РФ. Эксперты полагают, что возвращение Inditex, владеющей упомянутыми брендами, вполне ожидаемо.

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freepik/ mrsiraphol

Лия Мурадьян
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