Западным брендам одежды предрекли сложное восстановление бизнеса в России

Западным брендам одежды будет сложно восстановить прежние позиции на рынке России, так как отечественные производители уже зарекомендовали себя и готовы предложить серьезную конкуренцию. Такой прогноз сделал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

«Теперь им вернуться будет сложнее, ведь российские производители уже демонстрируют высокое качество и способны конкурировать в сегменте модной одежды», — цитирует Антропенко РИА «Новости».

По его мнению, для выпуска одежды не требуются высокотехнологичные процессы или крупные инвестиции, как это имеет место в сфере авиастроения.