Западным брендам одежды предрекли сложное восстановление бизнеса в России
Депутат Антропенко: Западу будет сложно вернуться на рынок РФ после санкций
Западным брендам одежды будет сложно восстановить прежние позиции на рынке России, так как отечественные производители уже зарекомендовали себя и готовы предложить серьезную конкуренцию. Такой прогноз сделал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.
«Теперь им вернуться будет сложнее, ведь российские производители уже демонстрируют высокое качество и способны конкурировать в сегменте модной одежды», — цитирует Антропенко РИА «Новости».
По его мнению, для выпуска одежды не требуются высокотехнологичные процессы или крупные инвестиции, как это имеет место в сфере авиастроения.
Ранее Life.ru сообщал, что такие магазины, как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, планируют вернуться на рынок РФ. Эксперты полагают, что возвращение Inditex, владеющей упомянутыми брендами, вполне ожидаемо.
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