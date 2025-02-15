Экономист оценил вероятность возвращения Zara, Massimo Dutty, Bershka и Oysho в Россию
Экономист Беляев: Zara и другие бренды с высокой вероятностью вернутся в РФ
Возвращение испанской компании Inditex, владеющей брендами одежды Zara, Massimo Dutty, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, в Россию в ближайшем будущем весьма вероятно. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
«Я думаю, что в ближайшее время они могут вернуться на наш рынок. Все побудительные мотивы, и коммерческие в том числе, для этого есть. Все слагаемые для этого есть. Если им удастся преодолеть организационные трудности, которые в связи с санкциями присутствуют, то вероятность очень и очень высокая. Я думаю, если они приложат усилия, то вернуться они смогут», — объяснил он в беседе с «Лентой.ру».
Российская сторона едва ли будет противиться возвращению на отечественный рынок компаний, не замеченных в антироссийской деятельности, добавил Беляев. Появление иностранных компаний на потребительском рынке всегда положительное событие для бизнеса. Зарубежные предприниматели помогают удовлетворять спрос граждан страны и делать их жизнь более комфортной, что отвечает и интересам правительства.
Также собеседник издания напомнил, что покинувшие рынок РФ компании в большинстве своём не стали «хлопать дверью» и сразу обозначили своё намерение вернуться, как только представится такая возможность. Кроме того, время показало, что есть множество способов обойти антироссийские санкции Запада, и это тоже подталкивает бренды к возвращению в Россию.
Напомним, сегодня появилась информация о том, что компания Inditex ведёт приготовления к возвращению на российский рынок. Предположительно, бренды рассчитывают на то, что политическая обстановка в стране скоро наладится, и заранее работают над тем, чтобы вернуться с максимальной оперативностью и без проволочек.
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