Экономист оценил вероятность возвращения Zara, Massimo Dutty, Bershka и Oysho в Россию

Возвращение испанской компании Inditex, владеющей брендами одежды Zara, Massimo Dutty, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe, в Россию в ближайшем будущем весьма вероятно. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Я думаю, что в ближайшее время они могут вернуться на наш рынок. Все побудительные мотивы, и коммерческие в том числе, для этого есть. Все слагаемые для этого есть. Если им удастся преодолеть организационные трудности, которые в связи с санкциями присутствуют, то вероятность очень и очень высокая. Я думаю, если они приложат усилия, то вернуться они смогут», — объяснил он в беседе с «Лентой.ру».

Российская сторона едва ли будет противиться возвращению на отечественный рынок компаний, не замеченных в антироссийской деятельности, добавил Беляев. Появление иностранных компаний на потребительском рынке всегда положительное событие для бизнеса. Зарубежные предприниматели помогают удовлетворять спрос граждан страны и делать их жизнь более комфортной, что отвечает и интересам правительства.

Также собеседник издания напомнил, что покинувшие рынок РФ компании в большинстве своём не стали «хлопать дверью» и сразу обозначили своё намерение вернуться, как только представится такая возможность. Кроме того, время показало, что есть множество способов обойти антироссийские санкции Запада, и это тоже подталкивает бренды к возвращению в Россию.