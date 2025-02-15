Стало известно, что удерживает Hyundai от выкупа своего завода и автосалонов в России

Hyundai опасается американских санкций, а потому не спешит возвращаться на российский рынок. Компания больше года изучает варианты камбэка в РФ, но пока не может договориться, узнал SHOT.

По информации журналистов, представители автоконцерна действительно ведут непубличные переговоры по поводу выкупа завода в Петербурге и салонов в РФ. Планам совершить камбэк мешает возможность получить за это американские санкции, которые могут прилететь, как только Hyundai снова появится на нашем рынке. Предварительно, сейчас автоконцерн ждёт разрешения со стороны США, но пока в процессе нет никаких подвижек.

Как заявил журналистам вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, у корейской компании может не получиться возвращения в Россию, чьи активы теперь принадлежат местным компаниям. Не в пользу корейцев и то, что выпуск аналогов Hyundai и KIA также налажен на заводе в Санкт-Петербурге.