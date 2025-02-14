В Hyundai подумывают о возвращении в Россию

Разговор по телефону между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызвал интерес со стороны крупных южнокорейских корпораций и деловых сообществ к возможности возвращения на российский рынок, если будут отменены антироссийские санкции. Об этом сообщают южнокорейские средства массовой информации.

Согласно информации, предоставленной агентством News1, Hyundai Motor Group рассматривает на внутренних совещаниях возможность выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Один из источников в индустрии отметил, что Hyundai Motor Group внимательно наблюдает за развивающейся ситуацией. В декабре 2023 года южнокорейская компания удостоилась продажи своего завода за символическую сумму с правом обратного выкупа на протяжении двух лет.