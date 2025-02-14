В Hyundai подумывают о возвращении в Россию
News1: Hyundai хочет выкупить свой завод в Петербурге
Разговор по телефону между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызвал интерес со стороны крупных южнокорейских корпораций и деловых сообществ к возможности возвращения на российский рынок, если будут отменены антироссийские санкции. Об этом сообщают южнокорейские средства массовой информации.
Согласно информации, предоставленной агентством News1, Hyundai Motor Group рассматривает на внутренних совещаниях возможность выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Один из источников в индустрии отметил, что Hyundai Motor Group внимательно наблюдает за развивающейся ситуацией. В декабре 2023 года южнокорейская компания удостоилась продажи своего завода за символическую сумму с правом обратного выкупа на протяжении двух лет.
Тем не менее агентство подчёркивает, что процесс может столкнуться с некоторыми трудностями, включая необходимость получения разрешения от российского правительства на сделку, а также повторные переговоры о стоимости завода.
Напоминаем, что производственные процессы на заводе Hyundai Motor были прекращены пару лет назад, после запуска специальной операции. В конце 2023 года руководители южнокорейской автомобильной компании согласовали сделку по продаже завода, расположенного в Санкт-Петербурге. В результате на предприятии началась подготовка оборудования и работников к новым задачам. В начале прошлого года стало известно, что бывший завод Hyundai в Петербурге вновь начал выпуск автомобилей модели Solaris.
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