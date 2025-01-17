В РФ продлили бесплатный проезд по платным трассам водителям наших электрокаров

Российское правительство продлило возможность бесплатного проезда по платным федеральным трассам для владельцев электромобилей, произведённых в России. Эта мера поддержки теперь будет действовать до 2025 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство экономического развития.

Право на бесплатный проезд распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Льгота касается электрокаров, таких как автомобили липецкого производителя «Моторинвест» (бренд Evolute), «Москвич», продукция компании «ЭМ-Рус», а также модели «Газель e-NN» и «Газель e-City» от Нижегородского автозавода, Lada e-Largus, Lada Ellada и «Амберавто А5» от калининградского завода «Автотор». Владельцы этих автомобилей могут проезжать бесплатно по трассам М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

По данным на конец 2024 года, льготой воспользовались 10,6 тысячи россиян, совершивших в общей сложности 1,1 миллиона бесплатных проездов. Также отмечается растущий интерес россиян к современным технологиям: по информации Минэкономразвития, количество зарегистрированных в стране электромобилей превышает 60 тысяч.