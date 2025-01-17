В РФ продлили бесплатный проезд по платным трассам водителям наших электрокаров
Российское правительство продлило возможность бесплатного проезда по платным федеральным трассам для владельцев электромобилей, произведённых в России. Эта мера поддержки теперь будет действовать до 2025 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство экономического развития.
Право на бесплатный проезд распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Льгота касается электрокаров, таких как автомобили липецкого производителя «Моторинвест» (бренд Evolute), «Москвич», продукция компании «ЭМ-Рус», а также модели «Газель e-NN» и «Газель e-City» от Нижегородского автозавода, Lada e-Largus, Lada Ellada и «Амберавто А5» от калининградского завода «Автотор». Владельцы этих автомобилей могут проезжать бесплатно по трассам М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).
По данным на конец 2024 года, льготой воспользовались 10,6 тысячи россиян, совершивших в общей сложности 1,1 миллиона бесплатных проездов. Также отмечается растущий интерес россиян к современным технологиям: по информации Минэкономразвития, количество зарегистрированных в стране электромобилей превышает 60 тысяч.
Ранее стало известно, что с 14 января продолжат расти цены на автомобили марки Lada. Цена на Lada Granta будет варьироваться от 746,4 тысячи до 1,33 миллиона рублей. Стоимость популярной модели Lada Vesta увеличится до диапазона от 1,46 до 1,98 миллиона рублей. Аналогичные изменения ожидаются и для трёхдверного внедорожника Niva Legend. В то же время цены на Lada Aura, Lada Larus и Lada Niva Travel останутся без изменений.
Life.ru / Шедеврум