Суд заочно арестовал Фельгенгауэр* за несоблюдение закона об иноагентах

В Москве суд принял решение о заочном аресте журналистки Татьяны Шадриной* (Фельгенгауэр), которая обвиняется в несоблюдении законодательства об иностранных агентах. Об избранной мере пресечения сообщается в телеграм-канале судебной инстанции.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Шадриной Татьяне Владимировне*, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в тексте

Срок ареста — один месяц. Он начнёт исчисляться с момента возвращения журналистки на территорию России, в том числе в результате экстрадиции. Сейчас женщина проживает за рубежом. Она объявлена в международный розыск.

Напомним, в 2022 году Минюст РФ добавил в список физлиц-иноагентов журналистов «Эха Москвы»** Татьяну Фельгенгауэр* и Александра Плющева*. Сейчас оба проживают за границей. Фельгенгауэр уже не раз получала штрафы за отсутствие маркировки иноагента в своих публикациях в Сети.