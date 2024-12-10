Заряженный «китаец»: Появились первые фото кроссовера от Xiaomi с мощностью 700 «лошадей»
Xiaomi впервые показала свой новый электрокроссовер YU7
Xiaomi YU7. Обложка © China's Ministry of Industry and Information Technology
Китайская компания Xiaomi готовится представить свой второй серийный электрокар — кроссовер Xiaomi YU7. Технические характеристики модели были опубликованы на сайте Министерства промышленности и информационных технологий КНР.
Согласно данным ведомства, модель будет собираться на заводе Xiaomi в Пекине. Несмотря на то, что публичный дебют новинки ещё не состоялся, компания уже официально показала фотографии автомобиля.
Xiaomi YU7 представляет собой полностью электрический кроссовер длиной 4 999 мм, шириной 1 996 мм и высотой 1 600 мм с колёсной базой 3 000 мм и снаряжённой массой 2 405 кг. Он оснащён двумя электромоторами общей мощностью 508 кВт (681 л.с.), что позволит автомобилю разгоняться до 253 км/ч. Автономность обеспечит литиевый аккумулятор, ёмкость которого пока не раскрыта.
Старт продаж электрокара в Китае запланирован на июнь-июль 2025 года. Цена на модель, по данным СМИ, будет варьироваться от 250 до 350 тысяч юаней (от 3,4 до 4,8 миллиона рублей).
В то же время в КНР местные автопроизводители, такие как BYD и Xpeng, увеличивают выпуск электромобилей, что может привести к потере значительной доли рынка западными брендами, такими как Volkswagen, Ford и General Motors. Китайские компании уже серьёзно конкурируют с этими марками, а аналитики прогнозируют, что через год-два западные бренды могут покинуть рынок Поднебесной, если ситуация не изменится.