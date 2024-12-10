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9 декабря, 22:15

Заряженный «китаец»: Появились первые фото кроссовера от Xiaomi с мощностью 700 «лошадей»

Xiaomi впервые показала свой новый электрокроссовер YU7

Xiaomi YU7. Обложка © China&#x27;s Ministry of Industry and Information Technology

Xiaomi YU7. Обложка © China's Ministry of Industry and Information Technology

Китайская компания Xiaomi готовится представить свой второй серийный электрокар — кроссовер Xiaomi YU7. Технические характеристики модели были опубликованы на сайте Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Согласно данным ведомства, модель будет собираться на заводе Xiaomi в Пекине. Несмотря на то, что публичный дебют новинки ещё не состоялся, компания уже официально показала фотографии автомобиля.

  • Xiaomi SU7 и Xiaomi YU7. Фото © China's Ministry of Industry and Information Technology
    Xiaomi SU7 и Xiaomi YU7. Фото © China's Ministry of Industry and Information Technology
  • Xiaomi SU7 и Xiaomi YU7. Фото © China's Ministry of Industry and Information Technology
    Xiaomi SU7 и Xiaomi YU7. Фото © China's Ministry of Industry and Information Technology

Xiaomi SU7 и Xiaomi YU7. Фото © China's Ministry of Industry and Information Technology

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Xiaomi YU7 представляет собой полностью электрический кроссовер длиной 4 999 мм, шириной 1 996 мм и высотой 1 600 мм с колёсной базой 3 000 мм и снаряжённой массой 2 405 кг. Он оснащён двумя электромоторами общей мощностью 508 кВт (681 л.с.), что позволит автомобилю разгоняться до 253 км/ч. Автономность обеспечит литиевый аккумулятор, ёмкость которого пока не раскрыта.

Старт продаж электрокара в Китае запланирован на июнь-июль 2025 года. Цена на модель, по данным СМИ, будет варьироваться от 250 до 350 тысяч юаней (от 3,4 до 4,8 миллиона рублей).

Продажи китайских электрокаров по всему миру подскочили до рекорда
Продажи китайских электрокаров по всему миру подскочили до рекорда

В то же время в КНР местные автопроизводители, такие как BYD и Xpeng, увеличивают выпуск электромобилей, что может привести к потере значительной доли рынка западными брендами, такими как Volkswagen, Ford и General Motors. Китайские компании уже серьёзно конкурируют с этими марками, а аналитики прогнозируют, что через год-два западные бренды могут покинуть рынок Поднебесной, если ситуация не изменится.

Анатолий Цейко
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