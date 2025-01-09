Раскрыта одна из главных причин внесения Эйдельман* в список иноагентов

Историк Тамара Эйдельман* была признана иноагентом из-за финансирования, полученного от компании Google. Это указано в судебном акте, который подтвердил законность её внесения в соответствующий реестр.

«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении Эйдельман Т. Н.* денежных средств из иностранных источников. В период с октября 2021 года по март 2022 года шестью операциями поступили средства от Google Ireland Limited», — говорится в документе, передаёт ТАСС.

В документе также подчёркивается, что Эйдельман* получала деньги от частных граждан из Германии, США, Канады, Израиля, Литвы и Украины. Более того, в акте упоминается, что ещё одной причиной её включения в список иностранных агентов стало сотрудничество с несколькими СМИ, которые уже были признаны таковыми.