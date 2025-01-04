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4 января, 07:16

Историк Тамара Эйдельман* стала фигурантом нового уголовного дела

РИАН: Против историка Эйдельман* завели новое дело о реабилитации нацизма

Тамара Эйдельман*. Обложка © Telegram / eidelman

Тамара Эйдельман*. Обложка © Telegram / eidelman

Против беглого историка-иноагента Тамары Эйдельман* завели новое уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Что послужило поводом для возбуждения дела, не уточняется.

«В отношении Эйдельман* возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием Интернета)», — отметил источник.

Напомним, летом 2024 года на Тамару Эйдельман* уже заводили уголовное дело о реабилитации нацизма. А в декабре ей прилетел новый штраф за дискредитацию Армии России. Ранее Life.ru также разбирался, почему Эйдельман* обеляет карателя Бандеру.

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*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Борис Эльфанд
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