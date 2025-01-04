Историк Тамара Эйдельман* стала фигурантом нового уголовного дела

Против беглого историка-иноагента Тамары Эйдельман* завели новое уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Что послужило поводом для возбуждения дела, не уточняется.