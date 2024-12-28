Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 10:36

В Петербурге суд оштрафовал экс-гитариста «Короля и шута» за дискредитацию ВС РФ

Экс-гитариста «КиШ» Балунова оштрафовали на ₽30 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Александр Балунов. Обложка © Telegram / Alexander Balunov

Александр Балунов. Обложка © Telegram / Alexander Balunov

Бывшего бас-гитариста группы «Король и шут» Александра Балунова, известного как «Балу», оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Такое решение вынес Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга.

«Суд привлёк к административной ответственности сооснователя и бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Валентиновича Балунова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщается в телеграм-канале судов города.

Как ранее сообщал Life.ru, основой для составления административного протокола стали пять публикаций из личного телеграм-канала Балунова, которые он сделал с июля по октябрь этого года. В этих постах он не раз высказывал поддержку Киеву в контексте конфликта на Украине. Сам Балунов давно живёт в США.

Минюст признал рэпера Лигалайза* иноагентом
Минюст признал рэпера Лигалайза* иноагентом
Наталья Демьянова
  • Новости
  • "Король и Шут" (КиШ)
  • ВС РФ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar