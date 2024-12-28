В Петербурге суд оштрафовал экс-гитариста «Короля и шута» за дискредитацию ВС РФ

«Суд привлёк к административной ответственности сооснователя и бывшего бас-гитариста группы «Король и Шут» Александра Валентиновича Балунова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщается в телеграм-канале судов города.

Как ранее сообщал Life.ru, основой для составления административного протокола стали пять публикаций из личного телеграм-канала Балунова, которые он сделал с июля по октябрь этого года. В этих постах он не раз высказывал поддержку Киеву в контексте конфликта на Украине. Сам Балунов давно живёт в США.