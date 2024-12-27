Минюст признал рэпера Лигалайза* иноагентом

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. В список внесли рэпера Лигалайза* (Андрей Меньшиков*), журналиста Алексея Ковалёва*, блогера Данилу Белякова*, сына адвоката Генри Резника, священнослужителя Андрея Львова*, а также медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review* и проект «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании*.

«А.В. Меньшиков распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации», — указано в сообщении.

Кроме того, он выступал против СВО, негативно высказывался о россиян, а также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. Проживает Лигалайз* за пределами России.

Ковалёв* также выступал против СВО и распространял фейки о решениях российских властей. Живёт он вне РФ.