Историку Тамаре Эйдельман* прилетел новый штраф за дискредитацию Армии России
Историка Тамару Эйдельман* оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ
Тамара Эйдельман*. Фото © YouTube / Tamara Eidelman
Историка и педагога Тамару Эйдельман* московский суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за действия, направленные на дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает пресс-служба судов города Москвы.
«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы Эйдельман Тамара Натановна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — сказано в публикации.
Оказалось, что не так долог путь от Заслуженного учителя РФ, коим является Тамара Эйдельман, до человека, выпускающего ролики про то, что Степан Бандера на самом деле не так уж и плох, как о нём говорят. Однако педагог слегка «поплыла» не после начала СВО, а гораздо раньше. Ранее Life.ru, покопавшись в материалах преподавательницы, отследил процесс её становления из историка в талантливый рупор пропаганды.
*Включена Минюстом в реестр иностранных агентов на территории РФ.