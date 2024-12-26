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26 декабря, 12:33

Историку Тамаре Эйдельман* прилетел новый штраф за дискредитацию Армии России

Историка Тамару Эйдельман* оштрафовали на 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Тамара Эйдельман*. Фото © YouTube / Tamara Eidelman

Тамара Эйдельман*. Фото © YouTube / Tamara Eidelman

Историка и педагога Тамару Эйдельман* московский суд оштрафовал на 50 тысяч рублей за действия, направленные на дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает пресс-служба судов города Москвы.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы Эйдельман Тамара Натановна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — сказано в публикации.

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Оказалось, что не так долог путь от Заслуженного учителя РФ, коим является Тамара Эйдельман, до человека, выпускающего ролики про то, что Степан Бандера на самом деле не так уж и плох, как о нём говорят. Однако педагог слегка «поплыла» не после начала СВО, а гораздо раньше. Ранее Life.ru, покопавшись в материалах преподавательницы, отследил процесс её становления из историка в талантливый рупор пропаганды.

*Включена Минюстом в реестр иностранных агентов на территории РФ.

Владимир Озеров
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