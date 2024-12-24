Ловят в самолётах: Мизулина поведала о попытках «переобувщиков» сделать с ней фото ради реабилитации

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина осудила людей, которые каждый день меняют своё мнение по поводу СВО. При этом для того, чтобы подтвердить свою патриотичность — пытаются сфотографировать с Мизулиной. По её словам, недавно как раз произошёл такой случай.

«Меня на днях опять попросили встретиться с одним «переобувшимся». Почему-то для реабилитации в глазах общества им любым способом нужна фоточка со мной», — написала она в своём телеграм-канале.

Глава ЛБИ добавила, что некоторые люди, которые пытаются поднять свою репутацию, идут на смешные меры и даже подлавливают её в самолётах или других публичных местах. При этом все их новые высказывания Мизулина не воспринимает всерьёз и считает, что самыми честными являются слова, сказанные в момент начала СВО.