Ловят в самолётах: Мизулина поведала о попытках «переобувщиков» сделать с ней фото ради реабилитации
Мизулина: Для реабилитации в глазах общества «переобувшимся» нужно фото со мной
Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина осудила людей, которые каждый день меняют своё мнение по поводу СВО. При этом для того, чтобы подтвердить свою патриотичность — пытаются сфотографировать с Мизулиной. По её словам, недавно как раз произошёл такой случай.
«Меня на днях опять попросили встретиться с одним «переобувшимся». Почему-то для реабилитации в глазах общества им любым способом нужна фоточка со мной», — написала она в своём телеграм-канале.
Глава ЛБИ добавила, что некоторые люди, которые пытаются поднять свою репутацию, идут на смешные меры и даже подлавливают её в самолётах или других публичных местах. При этом все их новые высказывания Мизулина не воспринимает всерьёз и считает, что самыми честными являются слова, сказанные в момент начала СВО.
«То, что происходит потом, в свитере, всё от лукавого, и делается исключительно из корыстных интересов. Не верю. Кто предал раз, предаст и дважды», — заключила руководитель Лиги безопасного интернета.
Ранее глава ЛБИ разнесла телеведущую Викторию Боню. Она осудила блогершу за поддержку украинского боксёра Александра Усика, отличившегося антироссийскими высказываниями. Звезда «Дома-2» посетила боксёрский поединок в Эр-Рияде, где сделала несколько фотографий с поясом и поздравила украинца с победой. После этого общественники призвали проверить её на финансирование ВСУ, а сама Боня поспешила оправдаться.
Telegram / Екатерина Мизулина