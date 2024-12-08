Школьник нахулиганил в доме Мизулиной по заданию из экстремистского чата

В Москве полиция задержала 16-летнего подростка из Владимира, который по заданию заказчиков из экстремистского чата попытался совершить хулиганские действия в многоэтажке, где якобы проживает глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Об инциденте чиновница рассказала сама в телеграм-канале.

Подросток извинился за хулиганство в адрес Екатерины Мизулиной. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

«Парень состоял в одном из экстремистских чатов, связанных с Украиной, где предложили крупную сумму денег за то, чтобы нахулиганить в доме, где я якобы живу. В том же чате распространялись и крайне агрессивные угрозы насилия в мой адрес. Заказчики снабдили парня инструкциями, и в прошлые выходные он проник по адресу моей регистрации и совершил хулиганские действия», — написала она.

По словам Мизулиной, установить личность нарушителя удалось быстро благодаря камерам наблюдения. Подросток признался, что кураторы обещали ему деньги за преступление, но он их так и не получил. Уже в полиции школьник извинился за содеянное и назвал свой поступок «детской дуростью». Его привлекут по административной статье за нарушение общественного порядка, а отец ребёнка будет наказан за неисполнение родительских обязанностей.