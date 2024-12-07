«Как ключи от квартиры‎»: Мошенники грабят россиян по схеме с полисами ОМС

Мошенники, чтобы получить доступ к «Госуслугам», вводят жертвы в заблуждение, рассказывая им историю о необходимости обновления персональных данных. Аферисты утверждают, что в противном случае полис обязательного медицинского страхования (ОМС) якобы будет деактивирован.

«На сегодняшний день мы фиксировали рассказы мошенников о том, что из-за обязательного обновления данных действующий у человека полис перестанет работать, дезактивируется», — рассказала РИА «Новости» эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

Главной целью злоумышленников является получение кода из СМС. Он может дать возможность входа в личный кабинет на портале «Госуслуг». Эксперт также напомнила, что все обновления полиса страховые компании делают самостоятельно, а старые полисы обновляются автоматически.

«Напоминаем всем главное правило: код из СМС нельзя сообщать ни при каких условиях. Это как ключи от вашей квартиры – ведь их никто не передаст какому-то чужому человеку, что бы тот ни говорил», — подчеркнула эксперт.