«Как ключи от квартиры»: Мошенники грабят россиян по схеме с полисами ОМС
Эксперт Храпунова: Аферисты получают доступ к «Госуслугам» через полис ОМС
Мошенники, чтобы получить доступ к «Госуслугам», вводят жертвы в заблуждение, рассказывая им историю о необходимости обновления персональных данных. Аферисты утверждают, что в противном случае полис обязательного медицинского страхования (ОМС) якобы будет деактивирован.
«На сегодняшний день мы фиксировали рассказы мошенников о том, что из-за обязательного обновления данных действующий у человека полис перестанет работать, дезактивируется», — рассказала РИА «Новости» эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.
Главной целью злоумышленников является получение кода из СМС. Он может дать возможность входа в личный кабинет на портале «Госуслуг». Эксперт также напомнила, что все обновления полиса страховые компании делают самостоятельно, а старые полисы обновляются автоматически.
«Напоминаем всем главное правило: код из СМС нельзя сообщать ни при каких условиях. Это как ключи от вашей квартиры – ведь их никто не передаст какому-то чужому человеку, что бы тот ни говорил», — подчеркнула эксперт.
Ранее Life.ru рассказал, что мошенники начали обманывать людей с помощью мессенджера WhatsApp. Теперь аферисты отправляют популярные анимированные картинки — гифки и обманывают пользователей. За анимацией может скрываться вредоносный код или ссылка на фишинговый сайт.
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