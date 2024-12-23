«Поддерживаю только Россию»: Патриотка Боня попыталась оправдаться за выход «не на тот ринг»

Блогерша Виктория Боня оправдалась за посещение боя украинца Александра Усика в Саудовской Аравии. После осуждений от подписчиков в своих соцсетях она заявила, что является патриоткой России.

Блогерша Виктория Боня оправдалась за посещение боя украинца Александра Усика и его поддержку в Саудовской Аравии.

Боня напомнила, что ходит в горы, где растягивает российский флаг. Также она заявила, что поддерживает президента России Владимира Путина. Говоря о посещении боя Усика она заявила, что прибыла туда посмотреть на «спорт, который должен быть вне политики».

Также блогерша заявила, что поддерживает только Россию и получать гражданство вторых стран она не намерена.