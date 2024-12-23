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23 декабря, 08:28

«Поддерживаю только Россию»: Патриотка Боня попыталась оправдаться за выход «не на тот ринг»

Боня заявила о поддержке России и Путина после посещения боя украинца Усика

Виктория Боня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Виктория Боня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Блогерша Виктория Боня оправдалась за посещение боя украинца Александра Усика в Саудовской Аравии. После осуждений от подписчиков в своих соцсетях она заявила, что является патриоткой России.

Блогерша Виктория Боня оправдалась за посещение боя украинца Александра Усика и его поддержку в Саудовской Аравии.

Боня напомнила, что ходит в горы, где растягивает российский флаг. Также она заявила, что поддерживает президента России Владимира Путина. Говоря о посещении боя Усика она заявила, что прибыла туда посмотреть на «спорт, который должен быть вне политики».

Также блогерша заявила, что поддерживает только Россию и получать гражданство вторых стран она не намерена.

«Я поддерживаю свою страну и я поддерживаю своего президента. < > Я приехала посмотреть на спорт», — заявила Боня.

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Напомним, Виктория Боня заглянула на бой британца Тайсона Фьюри с украинцем Александром Усиком, где она публично поддержала последнего. В своих соцсетях она заявила, что украинец достоин уважения. После этого её осудили подписчики, а общественники призвали проверить блогершу на финансирование ВСУ. К обвинениям присоединилась и глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Оксана Попова
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