«Поддерживаю только Россию»: Патриотка Боня попыталась оправдаться за выход «не на тот ринг»
Боня заявила о поддержке России и Путина после посещения боя украинца Усика
Виктория Боня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya
Блогерша Виктория Боня оправдалась за посещение боя украинца Александра Усика в Саудовской Аравии. После осуждений от подписчиков в своих соцсетях она заявила, что является патриоткой России.
Блогерша Виктория Боня оправдалась за посещение боя украинца Александра Усика и его поддержку в Саудовской Аравии.
Боня напомнила, что ходит в горы, где растягивает российский флаг. Также она заявила, что поддерживает президента России Владимира Путина. Говоря о посещении боя Усика она заявила, что прибыла туда посмотреть на «спорт, который должен быть вне политики».
Также блогерша заявила, что поддерживает только Россию и получать гражданство вторых стран она не намерена.
«Я поддерживаю свою страну и я поддерживаю своего президента. < > Я приехала посмотреть на спорт», — заявила Боня.
Напомним, Виктория Боня заглянула на бой британца Тайсона Фьюри с украинцем Александром Усиком, где она публично поддержала последнего. В своих соцсетях она заявила, что украинец достоин уважения. После этого её осудили подписчики, а общественники призвали проверить блогершу на финансирование ВСУ. К обвинениям присоединилась и глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.