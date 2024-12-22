Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 11:58

Мизулина разнесла «инфомошенницу» Боню из-за поддержки «нациста» Усика

Мизулина осудила телеведущую Боню за её поддержку боксёра Усика

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Телеведущая Виктория Боня приехала на бой и поддержала украинского боксёра Александра Усика, который часто высказывается негативно в сторону россиян и проведения СВО. Это действие стало плевком в сторону России, уверена глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

«Инфомошенница Боня приехала на бой и поддержала украинского нациста Усика, который в крайне резкой форме высказывался против России, называл россиян «свинособаками», а на взвешивание выходил с флагом в поддержку батальона Азов*, признанного террористической организацией в России», — пишет Мизулина в своём телеграм-канале.

Глава ЛБИ заявила, что россияне в годы Великой Отечественной войны вряд ли бы поехали заграницу ради поддержи спортсмена-врага. На Родине это действие не осталось бы без последствий.

Телеведущую Боню уже хотят проверить на спонсирование ВСУ, граждане пишут обращение в прокуратуру. Она выложила в соцсети фото с украинским боксёром и радовалась его победе. В поединке Усик сразился с британцем Тайсоном Фьюри. На всех трёх карточках по итогам 12 раундов был зафиксирован счёт 116-112 в пользу украинца.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Боня выразила надежду, что при Трампе людей на Западе перестанут кормить «помоями с ложечки»
Боня выразила надежду, что при Трампе людей на Западе перестанут кормить «помоями с ложечки»
Полина Никифорова
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Александр Усик
  • Виктория Боня
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar