Телеведущая Виктория Боня приехала на бой и поддержала украинского боксёра Александра Усика, который часто высказывается негативно в сторону россиян и проведения СВО. Это действие стало плевком в сторону России, уверена глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

«Инфомошенница Боня приехала на бой и поддержала украинского нациста Усика, который в крайне резкой форме высказывался против России, называл россиян «свинособаками», а на взвешивание выходил с флагом в поддержку батальона Азов*, признанного террористической организацией в России», — пишет Мизулина в своём телеграм-канале.

Глава ЛБИ заявила, что россияне в годы Великой Отечественной войны вряд ли бы поехали заграницу ради поддержи спортсмена-врага. На Родине это действие не осталось бы без последствий.

Телеведущую Боню уже хотят проверить на спонсирование ВСУ, граждане пишут обращение в прокуратуру. Она выложила в соцсети фото с украинским боксёром и радовалась его победе. В поединке Усик сразился с британцем Тайсоном Фьюри. На всех трёх карточках по итогам 12 раундов был зафиксирован счёт 116-112 в пользу украинца.