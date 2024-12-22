Александр Усик победил Тайсона Фьюри в бою-реванше единогласным решением

Украинский боксёр Александр Усик одержал вторую победу над британцем Тайсоном Фьюри на турнире в Эр-Рияде. Бой-реванш продлился всю дистанцию и завершился судейским решением. На всех трёх карточках по итогам 12 раундов был зафиксирован счёт 116-112 в пользу спортсмена из Незалежной.

Первые несколько раундов за счёт скоростных джебов и давления забрал Фьюри. К середине боя Усик перехватил инициативу, а заключительные раунды и вовсе прошли по сценарию украинца, который совершал стремительные атаки и вынуждал соперника ловить себя в клинчах. На финальном отрезке Тайсон нарастил активность, но Александр был точнее.

По итогам поединка Усик вновь закрепил за собой титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе и сохранил пояса WBA‑Super, WBC, WBO, IBF, IBO и The Ring. После боя британец Даниэль Дюбуа предложил украинцу провести реванш, на что получил положительный ответ.