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Регион
22 декабря, 00:21

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в бою-реванше единогласным решением

Кадр поединка. Обложка © X / DAZN Boxing

Кадр поединка. Обложка © X / DAZN Boxing

Украинский боксёр Александр Усик одержал вторую победу над британцем Тайсоном Фьюри на турнире в Эр-Рияде. Бой-реванш продлился всю дистанцию и завершился судейским решением. На всех трёх карточках по итогам 12 раундов был зафиксирован счёт 116-112 в пользу спортсмена из Незалежной.

Первые несколько раундов за счёт скоростных джебов и давления забрал Фьюри. К середине боя Усик перехватил инициативу, а заключительные раунды и вовсе прошли по сценарию украинца, который совершал стремительные атаки и вынуждал соперника ловить себя в клинчах. На финальном отрезке Тайсон нарастил активность, но Александр был точнее.

По итогам поединка Усик вновь закрепил за собой титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе и сохранил пояса WBA‑Super, WBC, WBO, IBF, IBO и The Ring. После боя британец Даниэль Дюбуа предложил украинцу провести реванш, на что получил положительный ответ.

Тайсон Фьюри оказался на 25 кг тяжелее Александра Усика на церемонии взвешивания
Тайсон Фьюри оказался на 25 кг тяжелее Александра Усика на церемонии взвешивания

А в Ингушетии ранее завершился ММА-турнир с участием Александра Емельяненко. 43-летний спортсмен одержал победу нокаутом уже в первом раунде.

Илья Пушкарев
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