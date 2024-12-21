Тайсон Фьюри оказался на 25 кг тяжелее Александра Усика на церемонии взвешивания

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри оказался на 25 кг тяжелее своего украинского оппонента Александра Усика накануне их реванша. Официальное взвешивание прошло в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где 21 декабря состоится второй бой между спортсменами.

Фьюри показал вес 127,4 кг, в то время как у Усика — 102,5 кг. Интересно, что перед их первой встречей в мае британец весил 118,8 кг, а украинец — 105,9 кг. Тогда Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира, впервые нанеся поражение Фьюри в его профессиональной карьере. Их стердаун перед реваншем стал самым длинным в истории — бойцы смотрели друг другу в глаза на протяжении почти 10 минут.