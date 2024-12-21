Тайсон Фьюри оказался на 25 кг тяжелее Александра Усика на церемонии взвешивания
Британский боксёр Тайсон Фьюри и украинский боксёр Александр Усик во время первого боя. Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри оказался на 25 кг тяжелее своего украинского оппонента Александра Усика накануне их реванша. Официальное взвешивание прошло в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где 21 декабря состоится второй бой между спортсменами.
Face-To-Face Фьюри и Усика. Видео © Х / Ring Magazine
Фьюри показал вес 127,4 кг, в то время как у Усика — 102,5 кг. Интересно, что перед их первой встречей в мае британец весил 118,8 кг, а украинец — 105,9 кг. Тогда Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира, впервые нанеся поражение Фьюри в его профессиональной карьере. Их стердаун перед реваншем стал самым длинным в истории — бойцы смотрели друг другу в глаза на протяжении почти 10 минут.
На данный момент 37-летний Усик имеет рекорд из 22 побед. У 36-летнего Фьюри — 34 победы, одно поражение и одна ничья.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский попросил украинского боксёра Александра Усика сильно не бить британца Тайсона Фьюри, чтобы Лондон разрешил наносить удары ракетами Storm Shadow по России.