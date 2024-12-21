Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 22:40

Тайсон Фьюри оказался на 25 кг тяжелее Александра Усика на церемонии взвешивания

Британский боксёр Тайсон Фьюри и украинский боксёр Александр Усик во время первого боя. Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Британский боксёр Тайсон Фьюри и украинский боксёр Александр Усик во время первого боя. Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри оказался на 25 кг тяжелее своего украинского оппонента Александра Усика накануне их реванша. Официальное взвешивание прошло в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где 21 декабря состоится второй бой между спортсменами.

Face-To-Face Фьюри и Усика. Видео © Х / Ring Magazine

Фьюри показал вес 127,4 кг, в то время как у Усика — 102,5 кг. Интересно, что перед их первой встречей в мае британец весил 118,8 кг, а украинец — 105,9 кг. Тогда Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира, впервые нанеся поражение Фьюри в его профессиональной карьере. Их стердаун перед реваншем стал самым длинным в истории — бойцы смотрели друг другу в глаза на протяжении почти 10 минут.

На данный момент 37-летний Усик имеет рекорд из 22 побед. У 36-летнего Фьюри — 34 победы, одно поражение и одна ничья.

Бой Фьюри и Усика будет судить искусственный интеллект
Бой Фьюри и Усика будет судить искусственный интеллект

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский попросил украинского боксёра Александра Усика сильно не бить британца Тайсона Фьюри, чтобы Лондон разрешил наносить удары ракетами Storm Shadow по России.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Тайсон Фьюри
  • Александр Усик
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar