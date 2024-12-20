Владимир Зеленский попросил украинского боксёра Александра Усика сильно не бить британца Тайсона Фьюри, чтобы Лондон разрешил наносить удары ракетами Storm Shadow по России. Отрывок звонка глава киевского режима разместил в своём телеграм-канале.

«Когда будешь побеждать Фьюри, то ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm Shadow», — с улыбкой сказал Зеленский.

Зеленский дал наставление Усику перед боем с Фьюри. Видео © Telegram / Зеленский