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20 декабря, 18:55

Бей несильно, чтоб нам Storm Shadow не запретили: Зеленский дал Усику наставление перед боем с Фьюри

Зеленский попросил Усика мощно не бить британца, чтобы не запретили Storm Shadow

Владимир Зеленский попросил украинского боксёра Александра Усика сильно не бить британца Тайсона Фьюри, чтобы Лондон разрешил наносить удары ракетами Storm Shadow по России. Отрывок звонка глава киевского режима разместил в своём телеграм-канале.

«Когда будешь побеждать Фьюри, то ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm Shadow», — с улыбкой сказал Зеленский.

Зеленский дал наставление Усику перед боем с Фьюри. Видео © Telegram / Зеленский

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Силу удара Усику придётся рассчитывать самостоятельно, так как его бой с британским боксёром будет оценивать ИИ. Судья на базе нейросетей будет задействован впервые в истории этого вида спорта.

Обложка ©

Telegram / Зеленский

Ольга Сливченко
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