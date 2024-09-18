Стала известна причина задержания Усика в Польше
Усика задержали в Кракове из-за недопуска на рейс сопровождавшего его лица
Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17
Украинского боксёра Александра Усика задержали в аэропорту польского Кракова из-за недопуска на рейс сопровождавшего его лица, пишет портал Onet. О ком конкретно идёт речь, неизвестно.
«Службы не захотели пускать на борт товарища Усика по непонятным для них причинам. Боксер якобы заявил, что сам не полетит и против задержания спутника. В результате оба были задержаны», — рассказал порталу промоутер Андрей Василевский.
Напомним, Александр Усик был задержан в аэропорту польского Кракова 17 сентября. Сотрудники правоохранительных органов заковали его в наручники и увели на допрос. Жена спортсмена Екатерина подтвердила его задержание и заявила, «что ничего криминального нет». В настоящий момент Усик находится на свободе, о чём объявил Владимир Зеленский.