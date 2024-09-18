Стала известна причина задержания Усика в Польше

Украинского боксёра Александра Усика задержали в аэропорту польского Кракова из-за недопуска на рейс сопровождавшего его лица, пишет портал Onet. О ком конкретно идёт речь, неизвестно.

«Службы не захотели пускать на борт товарища Усика по непонятным для них причинам. Боксер якобы заявил, что сам не полетит и против задержания спутника. В результате оба были задержаны», — рассказал порталу промоутер Андрей Василевский.