Боксёра Усика отпустили на свободу после задержания в Польше

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что украинский боксёр Александр Усик вышел на свободу после задержания в аэропорту Кракова. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. <…> Только что мне сообщили, что всё уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает», — заявил Зеленский.