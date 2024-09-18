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17 сентября, 21:45

Боксёра Усика отпустили на свободу после задержания в Польше

Зеленский заявил, что Усика отпустили на свободу после задержания в Кракове

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что украинский боксёр Александр Усик вышел на свободу после задержания в аэропорту Кракова. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. <…> Только что мне сообщили, что всё уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает», — заявил Зеленский.

Причины задержания украинского чемпиона Зеленский раскрывать не стал. По его словам, в этой ситуации он поручил разобраться главе украинского МИД Андрею Сибиге и министру внутренних дел страны Игорю Клименко. Тем временем некоторые польские СМИ утверждают, что Усика задержали за превышение скорости.

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Напомним, Александр Усик был задержан в аэропорту польского Кракова 17 сентября. Сотрудники правоохранительных органов заковали его в наручники и увели на допрос. Жена спортсмена Екатерина подтвердила его задержание и заявила, «что ничего криминального нет».

Оксана Попова
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