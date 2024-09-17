Украинский боксёр Усик задержан в аэропорту польского Кракова

Украинский боксёр Александр Усик задержан в аэропорту польского Кракова. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Жан Беленюк.

На опубликованных нардепом кадрах видно, как Усика заковывают в наручники и уводят в неизвестном направлении. Причины его задержания неизвестны.