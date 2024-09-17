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17 сентября, 20:16

Украинский боксёр Усик задержан в аэропорту польского Кракова

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17

Украинский боксёр Александр Усик задержан в аэропорту польского Кракова. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Жан Беленюк.

Украинский боксёр Александр Усик задержан в аэропорту польского Кракова. Видео © Telegram / Жан Беленюк

На опубликованных нардепом кадрах видно, как Усика заковывают в наручники и уводят в неизвестном направлении. Причины его задержания неизвестны.

Кстати, в июле прошлого года Усик заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины. Однако позже передумал становиться главой государства. По словам спортсмена, его перестала интересовать политическая карьера. Как отмечали эксперты, такое решение с президентством стало бы худшим решением для страны.

Хочу быть министром спорта: Украинский боксёр Усик опять решил податься в политику
Хочу быть министром спорта: Украинский боксёр Усик опять решил податься в политику

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский собрался заманить обратно в страну украинцев, которые сбежали от мобилизации. По его словам, для этого нужно создать необходимые условия — без принуждения. Напомним, 23 июля Верховная рада уже в 12-й раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине.

Оксана Попова
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