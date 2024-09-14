Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 12:36

Хочу быть министром спорта: Украинский боксёр Усик опять решил податься в политику

Украинский боксёр Усик заявил, что станет министром спорта

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17

Украинский боксёр Александр Усик заявил, что хочет стать министром спорта. До этого он не раз намеревался взойти на политические подмостки, однако «сливался», говоря, что на высоком посту его «совесть замучает».

«Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал министром спорта. И я им стану», — сказал спортсмен, его слова передаёт украинский телеграм-канал «Политика Страны».

«Я православный и точка»: Боксёр Усик после встречи с Зеленским раскритиковал запрет УПЦ
«Я православный и точка»: Боксёр Усик после встречи с Зеленским раскритиковал запрет УПЦ

Напомним, в июле прошлого года Усик заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины. Однако позже передумал становиться главой государства. По словам спортсмена, его перестала интересовать политическая карьера. Кстати, как отмечали эксперты, такое решение с президентством стало бы худшим решением для страны.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Александр Усик
  • Мировая политика
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров