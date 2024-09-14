Хочу быть министром спорта: Украинский боксёр Усик опять решил податься в политику
Украинский боксёр Усик заявил, что станет министром спорта
Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17
Украинский боксёр Александр Усик заявил, что хочет стать министром спорта. До этого он не раз намеревался взойти на политические подмостки, однако «сливался», говоря, что на высоком посту его «совесть замучает».
«Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал министром спорта. И я им стану», — сказал спортсмен, его слова передаёт украинский телеграм-канал «Политика Страны».
Напомним, в июле прошлого года Усик заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины. Однако позже передумал становиться главой государства. По словам спортсмена, его перестала интересовать политическая карьера. Кстати, как отмечали эксперты, такое решение с президентством стало бы худшим решением для страны.