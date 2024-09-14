Хочу быть министром спорта: Украинский боксёр Усик опять решил податься в политику

Украинский боксёр Александр Усик заявил, что хочет стать министром спорта. До этого он не раз намеревался взойти на политические подмостки, однако «сливался», говоря, что на высоком посту его «совесть замучает».

«Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я. Я бы с удовольствием стал министром спорта. И я им стану», — сказал спортсмен, его слова передаёт украинский телеграм-канал «Политика Страны».