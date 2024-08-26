«Совесть замучает»: Украинский боксёр Усик больше не хочет идти в президенты
Боксёр Усик передумал становиться президентом Украины
Украинский боксёр Александр Усик передумал становиться президентом Украины. По словам спортсмена, его перестала интересовать политическая карьера.
«Потому что я не верю в политику. Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», — сказал он в беседе с YouTube-каналом Video NV.
Напомним, в июле прошлого года Усик заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины. По мнению политологов, если бы такое решение вступило в силу, то хуже расклада для страны не было бы. В то же время эксперты тогда подметили, что Усик излагает свои мысли более складно, чем мэр Киева — экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко.
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