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26 августа, 10:39

«Совесть замучает»: Украинский боксёр Усик больше не хочет идти в президенты

Боксёр Усик передумал становиться президентом Украины

Украинский боксёр Александр Усик передумал становиться президентом Украины. По словам спортсмена, его перестала интересовать политическая карьера.

«Потому что я не верю в политику. Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает», — сказал он в беседе с YouTube-каналом Video NV.

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Напомним, в июле прошлого года Усик заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины. По мнению политологов, если бы такое решение вступило в силу, то хуже расклада для страны не было бы. В то же время эксперты тогда подметили, что Усик излагает свои мысли более складно, чем мэр Киева — экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

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Александра Мышляева
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