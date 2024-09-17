Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 20:41

«Всё хорошо»: Жена Усика прокомментировала арест боксёра в Польше

Жена Александра Усика подтвердила задержание боксёра в аэропорту Кракова

Екатерина и Алесандр Усик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usyk_kate1505

Екатерина и Алесандр Усик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usyk_kate1505

Жена украинского боксёра Александра Усика, который был задержан в Польше, прокомментировала ситуацию. На странице в соцсети Екатерина Усик сообщила, что поводов для беспокойства нет.

Жена спортсмена Александра Усика заявила, что боксёр сам объяснит причины задержания. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usyk_kate1505

Жена спортсмена Александра Усика заявила, что боксёр сам объяснит причины задержания. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usyk_kate1505

«Всё нормально, всё хорошо! Позже Александр всё объяснит. Ничего криминального. Всем спокойной ночи», — написала Екатерина.

Хочу быть министром спорта: Украинский боксёр Усик опять решил податься в политику
Хочу быть министром спорта: Украинский боксёр Усик опять решил податься в политику

Напомним, Александр Усик был задержан в аэропорту польского Кракова 17 сентября. Сотрудники правоохранительных органов заковали его в наручники и увели на допрос. Причины его задержания на данный момент неизвестны.

Оксана Попова
  • Новости
  • Александр Усик
  • Украина
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров