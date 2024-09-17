«Всё хорошо»: Жена Усика прокомментировала арест боксёра в Польше

Жена украинского боксёра Александра Усика, который был задержан в Польше, прокомментировала ситуацию. На странице в соцсети Екатерина Усик сообщила, что поводов для беспокойства нет.

Жена спортсмена Александра Усика заявила, что боксёр сам объяснит причины задержания. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usyk_kate1505

«Всё нормально, всё хорошо! Позже Александр всё объяснит. Ничего криминального. Всем спокойной ночи», — написала Екатерина.