Украина выразит протест Польше из-за задержания Усика
МИД Украины: Киев намерен выразить протест Варшаве в связи с задержанием Усика
Владимир Зеленский и Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17
Украина намерена выразить протест Польше в связи с задержанием украинского боксёра Александра Усика в аэропорту Кракова. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Георгий Тихий. Его слова приводит телеграм-канал «РБК-Украина».
Сообщается, что после задержания украинского спортсмена по поручению главы МИД Незалежной Андрея Сибиги в Польшу выехал генконсул Украины. Он намерен «выразить протест и возмущение таким отношением» к Усику.
Данная ситуация лишь усугубит отношения Украины и Польши, которые сейчас переживают непростой период. Так, 13 сентября Зеленский встретился с делегацией из Польши. Разговор с главой польского МИД не задался. Участники встречи утверждают, что Зеленский общался в неподобающем тоне и поднимал провокационные темы. В частности, он поднял вопрос о Волынской резне, сказав, что Польша должна перестать делать из этого события трагедию.
Напомним, Александр Усик был задержан в аэропорту польского Кракова 17 сентября. Сотрудники правоохранительных органов заковали его в наручники и увели на допрос. Жена спортсмена Екатерина подтвердила его задержание и заявила, «что ничего криминального нет». В настоящий момент Усик находится на свободе, о чём объявил Владимир Зеленский.