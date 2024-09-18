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17 сентября, 22:33

Украина выразит протест Польше из-за задержания Усика

МИД Украины: Киев намерен выразить протест Варшаве в связи с задержанием Усика

Владимир Зеленский и Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17

Владимир Зеленский и Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17

Украина намерена выразить протест Польше в связи с задержанием украинского боксёра Александра Усика в аэропорту Кракова. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Георгий Тихий. Его слова приводит телеграм-канал «РБК-Украина».

Сообщается, что после задержания украинского спортсмена по поручению главы МИД Незалежной Андрея Сибиги в Польшу выехал генконсул Украины. Он намерен «выразить протест и возмущение таким отношением» к Усику.

Данная ситуация лишь усугубит отношения Украины и Польши, которые сейчас переживают непростой период. Так, 13 сентября Зеленский встретился с делегацией из Польши. Разговор с главой польского МИД не задался. Участники встречи утверждают, что Зеленский общался в неподобающем тоне и поднимал провокационные темы. В частности, он поднял вопрос о Волынской резне, сказав, что Польша должна перестать делать из этого события трагедию.

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Напомним, Александр Усик был задержан в аэропорту польского Кракова 17 сентября. Сотрудники правоохранительных органов заковали его в наручники и увели на допрос. Жена спортсмена Екатерина подтвердила его задержание и заявила, «что ничего криминального нет». В настоящий момент Усик находится на свободе, о чём объявил Владимир Зеленский.

Оксана Попова
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