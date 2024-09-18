Украина выразит протест Польше из-за задержания Усика

Украина намерена выразить протест Польше в связи с задержанием украинского боксёра Александра Усика в аэропорту Кракова. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Георгий Тихий. Его слова приводит телеграм-канал «РБК-Украина».

Сообщается, что после задержания украинского спортсмена по поручению главы МИД Незалежной Андрея Сибиги в Польшу выехал генконсул Украины. Он намерен «выразить протест и возмущение таким отношением» к Усику.

Данная ситуация лишь усугубит отношения Украины и Польши, которые сейчас переживают непростой период. Так, 13 сентября Зеленский встретился с делегацией из Польши. Разговор с главой польского МИД не задался. Участники встречи утверждают, что Зеленский общался в неподобающем тоне и поднимал провокационные темы. В частности, он поднял вопрос о Волынской резне, сказав, что Польша должна перестать делать из этого события трагедию.