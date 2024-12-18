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18 декабря, 17:37

Бой Фьюри и Усика будет судить искусственный интеллект

За поединком-реваншем между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет наблюдать арбитр, использующий искусственный интеллект. Об этом рассказал Турки Аль аш-Шейх, председатель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что этот эксперимент поможет определить победителя без предвзятости.

«Впервые в истории за боем будет следить судья на базе искусственного интеллекта. Без предвзятости и человеческих ошибок. Этот эксперимент, который не повлияет на официальные результаты, дебютирует во время величайшего боя века. Не пропустите исторический момент», — заявил Турки на своей странице в X.

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Напомним, что в предыдущем поединке Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей. В течение всего боя он активно давил на соперника и в один момент едва не отправил британца на пол. Усик выразил готовность снова выйти на ринг с Фьюри. В свою очередь, его оппонент не признал поражение. Реванш запланирован на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Александра Мышляева
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