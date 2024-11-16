«Что ты сделаешь?»: Бетербиев бросил вызов побившему Тайсона блогеру Полу

Российский боксёр Артур Бетербиев, являющийся абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, вызвал на бой американского блогера и боксёра Джейка Пола. Соответствующее заявление спортсмен сделал в своих соцсетях.

«Джейк, что ты сделаешь в ринге против абсолютного чемпиона мира? Просто знай, что я всегда открыт для предложений», — отметил боксёр.