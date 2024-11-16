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16 ноября, 19:25

«Что ты сделаешь?»: Бетербиев бросил вызов побившему Тайсона блогеру Полу

Чемпион мира Артур Бетербиев бросил вызов Джейку Полу, победившему Тайсона

Артур Бетербиев и Джейк Пол. Обложка © Telegram / Артур Бетербиев / X / jakepaul

Артур Бетербиев и Джейк Пол. Обложка © Telegram / Артур Бетербиев / X / jakepaul

Российский боксёр Артур Бетербиев, являющийся абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, вызвал на бой американского блогера и боксёра Джейка Пола. Соответствующее заявление спортсмен сделал в своих соцсетях.

«Джейк, что ты сделаешь в ринге против абсолютного чемпиона мира? Просто знай, что я всегда открыт для предложений», — отметил боксёр.

Джейк Пол наступил на ногу Тайсону и получил оплеуху на стердауне
Джейк Пол наступил на ногу Тайсону и получил оплеуху на стердауне

Напомним, российский спортсмен Бетербиев завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе 13 октября, победив своего соотечественника Дмитрия Бивола. Теперь боксёр готов к новым вызовам, в том числе к бою с блогером, который ранее одержал победу над Майком Тайсоном в показательном поединке.

Анатолий Цейко
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