«Что ты сделаешь?»: Бетербиев бросил вызов побившему Тайсона блогеру Полу
Чемпион мира Артур Бетербиев бросил вызов Джейку Полу, победившему Тайсона
Артур Бетербиев и Джейк Пол. Обложка © Telegram / Артур Бетербиев / X / jakepaul
Российский боксёр Артур Бетербиев, являющийся абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, вызвал на бой американского блогера и боксёра Джейка Пола. Соответствующее заявление спортсмен сделал в своих соцсетях.
«Джейк, что ты сделаешь в ринге против абсолютного чемпиона мира? Просто знай, что я всегда открыт для предложений», — отметил боксёр.
Напомним, российский спортсмен Бетербиев завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе 13 октября, победив своего соотечественника Дмитрия Бивола. Теперь боксёр готов к новым вызовам, в том числе к бою с блогером, который ранее одержал победу над Майком Тайсоном в показательном поединке.