Джейк Пол наступил на ногу Тайсону и получил оплеуху на стердауне
Майк Тайсон ударил Джейка Пола во время стердауна
58-летний Майк Тайсон и 27-летний Джейк Пол встретились лицом к лицу после церемонии взвешивания. Во время стердауна блогер наступил на ногу боксёру, что привело к удару со стороны экс-чемпиона мира.
Напомним, Тайсон и Пол встретятся на ринге в Арлингтоне (США) в ночь на субботу, 16 ноября.
Майк Тайсон, который является одним из самых известных тяжеловесов в истории бокса, был абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе с 1987 по 1990 год. Он был включён в Международный зал боксёрской славы и Всемирный зал боксёрской славы. Ютубер Джейк Пол сейчас активно строит карьеру в профессиональном боксе.
А ранее Тайсон признался, что перепутал Хасбика (Хасбулла Магомедов) с ребёнком во время первой встречи. Популярный российский блогер и амбассадор UFC известен своей детской внешностью и ростом менее 100 см из-за генетической аномалии.
Кадр видео Х / Netflix