Джейк Пол наступил на ногу Тайсону и получил оплеуху на стердауне

58-летний Майк Тайсон и 27-летний Джейк Пол встретились лицом к лицу после церемонии взвешивания. Во время стердауна блогер наступил на ногу боксёру, что привело к удару со стороны экс-чемпиона мира.

Майк Тайсон ударил Джейка Пола во время стердауна. Видео © Х / Netflix / COMBAT

Напомним, Тайсон и Пол встретятся на ринге в Арлингтоне (США) в ночь на субботу, 16 ноября.

Майк Тайсон, который является одним из самых известных тяжеловесов в истории бокса, был абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе с 1987 по 1990 год. Он был включён в Международный зал боксёрской славы и Всемирный зал боксёрской славы. Ютубер Джейк Пол сейчас активно строит карьеру в профессиональном боксе.