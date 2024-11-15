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15 ноября, 03:30

Джейк Пол наступил на ногу Тайсону и получил оплеуху на стердауне

Майк Тайсон ударил Джейка Пола во время стердауна

58-летний Майк Тайсон и 27-летний Джейк Пол встретились лицом к лицу после церемонии взвешивания. Во время стердауна блогер наступил на ногу боксёру, что привело к удару со стороны экс-чемпиона мира.

Майк Тайсон ударил Джейка Пола во время стердауна. Видео © Х / Netflix / COMBAT

Напомним, Тайсон и Пол встретятся на ринге в Арлингтоне (США) в ночь на субботу, 16 ноября.

Майк Тайсон, который является одним из самых известных тяжеловесов в истории бокса, был абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе с 1987 по 1990 год. Он был включён в Международный зал боксёрской славы и Всемирный зал боксёрской славы. Ютубер Джейк Пол сейчас активно строит карьеру в профессиональном боксе.

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А ранее Тайсон признался, что перепутал Хасбика (Хасбулла Магомедов) с ребёнком во время первой встречи. Популярный российский блогер и амбассадор UFC известен своей детской внешностью и ростом менее 100 см из-за генетической аномалии.

Обложка ©

Кадр видео Х / Netflix

Тимур Хингеев
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