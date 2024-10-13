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12 октября, 22:50

Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на Kingdom Arena в ночь на 13 октября состоялся долгожданный бой двух российских непобеждённых боксёров — Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Победу судейским решением одержал Бетербиев и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,378 кг).

33-летний Бивол выставил на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA Super (8-я защита) и IBO (2-я), 39-летний Бетербиев — по IBF (9-я), WBC (6-я) и WBO (3-я). Одолев соперника, Артур собрал коллекцию из пяти поясов. Теперь на его счету 21 победа в 21 бою (20 нокаутом). У Бивола 24 победы в 25 боях (12 нокаутом) и 1 поражение.

Предыдущим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе был легендарный Рой Джонс-младший. В 2003 году он утратил это звание, перейдя в тяжёлый вес. Единственный российский абсолютный чемпион — Константин Цзю (2001 год).

Объявлены рекордные гонорары Бетербиева и Бивола за чемпионский бой
Объявлены рекордные гонорары Бетербиева и Бивола за чемпионский бой

Напомним, в своём предыдущем бою Бетербиев победил британца Каллума Смита 13 января. Поединок завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

Никита Никонов
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