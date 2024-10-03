Объявлены рекордные гонорары Бетербиева и Бивола за чемпионский бой
Боксёры Бивол и Бетербиев получат по 10 млн долларов в качестве гонорара за бой
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Фото © ТАСС / АР / John Locher, ZUMA
Американский промоутер Боб Арум рассказал, что за поединок в Эр-Рияде за звание абсолютного чемпиона мира боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол получат по 10 миллионов долларов. Его слова приводит аккаунт Boxing Kingdom в соцсети X.
Гонорар обоих спортсменов составит 10 миллионов долларов. В него войдут спонсорские отчисления, процент с продажи билетов и доля от проданных платных трансляций.
Такая сумма станет рекордной для обоих россиян, поскольку Бивол за бой никогда не получал более 5 миллионов долларов, а максимальный заработок Бетербиева после поединка составлял 2,1 миллиона.
Бивол и Бетербиев сойдутся в ринге 12 октября в Эр-Рияде. На кону — пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Они должны были подраться ещё в июне, однако бой пришлось перенести из-за травмы Артура. На замену ему вышел Малик Зинад из Ливии, которого Бивол отправил спать уже к середине поединка.