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3 октября, 09:52

Объявлены рекордные гонорары Бетербиева и Бивола за чемпионский бой

Боксёры Бивол и Бетербиев получат по 10 млн долларов в качестве гонорара за бой

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Фото © ТАСС / АР / John Locher, ZUMA

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Фото © ТАСС / АР / John Locher, ZUMA

Американский промоутер Боб Арум рассказал, что за поединок в Эр-Рияде за звание абсолютного чемпиона мира боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол получат по 10 миллионов долларов. Его слова приводит аккаунт Boxing Kingdom в соцсети X.

Гонорар обоих спортсменов составит 10 миллионов долларов. В него войдут спонсорские отчисления, процент с продажи билетов и доля от проданных платных трансляций.

Такая сумма станет рекордной для обоих россиян, поскольку Бивол за бой никогда не получал более 5 миллионов долларов, а максимальный заработок Бетербиева после поединка составлял 2,1 миллиона.

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Бивол и Бетербиев сойдутся в ринге 12 октября в Эр-Рияде. На кону — пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Они должны были подраться ещё в июне, однако бой пришлось перенести из-за травмы Артура. На замену ему вышел Малик Зинад из Ливии, которого Бивол отправил спать уже к середине поединка.

Владимир Озеров
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