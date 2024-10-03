Объявлены рекордные гонорары Бетербиева и Бивола за чемпионский бой

Американский промоутер Боб Арум рассказал, что за поединок в Эр-Рияде за звание абсолютного чемпиона мира боксёры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол получат по 10 миллионов долларов. Его слова приводит аккаунт Boxing Kingdom в соцсети X.

Гонорар обоих спортсменов составит 10 миллионов долларов. В него войдут спонсорские отчисления, процент с продажи билетов и доля от проданных платных трансляций.

Такая сумма станет рекордной для обоих россиян, поскольку Бивол за бой никогда не получал более 5 миллионов долларов, а максимальный заработок Бетербиева после поединка составлял 2,1 миллиона.