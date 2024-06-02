Россиянин Бивол победил ливийца Зинада и защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин Дмитрий Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в весовой категории до 79,38 кг (полутяжёлый вес). Поединок состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и закончился на шестом раунде.

Таким образом, Бивол в 12-й раз подтвердил титул Всемирной боксёрской ассоциации. Всего 33-летний россиянин на профессиональном ринге провёл 23 боя и каждый раз одерживал победы (из них 12 — нокаутом). За плечами 30-летнего Зинада 22 победы (16 — нокаутом), это поражение стало первым в карьере ливийского спортсмена.