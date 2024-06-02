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Регион
2 июня, 00:56

Россиянин Бивол победил ливийца Зинада и защитил титул чемпиона мира WBA

Дмитрий Бивол. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dmitry Bivol

Дмитрий Бивол. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dmitry Bivol

Россиянин Дмитрий Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в весовой категории до 79,38 кг (полутяжёлый вес). Поединок состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и закончился на шестом раунде.

Таким образом, Бивол в 12-й раз подтвердил титул Всемирной боксёрской ассоциации. Всего 33-летний россиянин на профессиональном ринге провёл 23 боя и каждый раз одерживал победы (из них 12 — нокаутом). За плечами 30-летнего Зинада 22 победы (16 — нокаутом), это поражение стало первым в карьере ливийского спортсмена.

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Ранее сообщалось, что реванш между украинским боксёром Александром Усиком и его британским оппонентом Тайсоном Фьюри пройдёт 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Напомним, что 29 мая Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей.

Лариса Сафронова
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