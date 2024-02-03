Битва непобеждённых: Бетербиев согласился на бой с Биволом 1 июня

Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев согласен 1 июня провести бой с другим российским чемпионом — Дмитрием Биволом, владеющим титулом по версии WBA. Спортсмен прокомментировал поступившее ему предложение на Всероссийском боксёрском форуме в Серпухове.

"Мне бы нужно было больше времени на подготовку. 1 июня — это дата, которую предложили. Мне бы хотелось больше времени на подготовку после Рамадана. Но, если будет так, я приму предложение", — приводит слова боксёра ТАСС.