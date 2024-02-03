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3 февраля, 14:30

Битва непобеждённых: Бетербиев согласился на бой с Биволом 1 июня

Бетербиев заявил, что согласен провести бой против Бивола 1 июня

Боксёр Артур Бетербиев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Боксёр Артур Бетербиев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев согласен 1 июня провести бой с другим российским чемпионом — Дмитрием Биволом, владеющим титулом по версии WBA. Спортсмен прокомментировал поступившее ему предложение на Всероссийском боксёрском форуме в Серпухове.

"Мне бы нужно было больше времени на подготовку. 1 июня — это дата, которую предложили. Мне бы хотелось больше времени на подготовку после Рамадана. Но, если будет так, я приму предложение", — приводит слова боксёра ТАСС.

Бетербиев уточнил, что контракт пока не подписан. Ранее в команде Бивола назвали 1 июня предварительной датой боя. Он должен пройти в Саудовской Аравии.

Напомним, в январе 39-летний россиянин нокаутировал британца Каллума Смита и защитил свои пояса. 33-летний Бивол последнюю защиту провёл в конце декабря, победив по очкам другого представителя Британии — Линдона Артура. Тогда же он заявил, что все хотят увидеть его бой против Бетербиева. Оба российских боксёра являются непобеждёнными. При этом Бетербиев все свои победы одержал нокаутом.

Никита Никонов
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