Битва непобеждённых: Бетербиев согласился на бой с Биволом 1 июня
Бетербиев заявил, что согласен провести бой против Бивола 1 июня
Боксёр Артур Бетербиев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев согласен 1 июня провести бой с другим российским чемпионом — Дмитрием Биволом, владеющим титулом по версии WBA. Спортсмен прокомментировал поступившее ему предложение на Всероссийском боксёрском форуме в Серпухове.
"Мне бы нужно было больше времени на подготовку. 1 июня — это дата, которую предложили. Мне бы хотелось больше времени на подготовку после Рамадана. Но, если будет так, я приму предложение", — приводит слова боксёра ТАСС.
Бетербиев уточнил, что контракт пока не подписан. Ранее в команде Бивола назвали 1 июня предварительной датой боя. Он должен пройти в Саудовской Аравии.
Напомним, в январе 39-летний россиянин нокаутировал британца Каллума Смита и защитил свои пояса. 33-летний Бивол последнюю защиту провёл в конце декабря, победив по очкам другого представителя Британии — Линдона Артура. Тогда же он заявил, что все хотят увидеть его бой против Бетербиева. Оба российских боксёра являются непобеждёнными. При этом Бетербиев все свои победы одержал нокаутом.