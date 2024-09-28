Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 14:53

Российский боксёр устроил спарринг с медведем и попал на видео

Боксёр Арсланбек Махмудов поборолся с медведем в лесу

Российский боксёр Арсланбек Махмудов решил выяснить кто сильнее — он или огромный бурый медведь. Спарринг прошёл в лесу, медведь не пострадал. Видео спортсмен выложил в своих соцсетях.

Боксёр Арсланбек Махмудов поборолся с медведем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ arslanbek_mahmudov

Профессиональная карьера Арсланбека Махмудова началась в 2017 году. Боксом он занялся только в 14 лет, до этого был в вольной борьбе. В первом поединке россиянин победил мексиканца Хайме Барахаса техническим нокаутом.

«У многих паника»: СМИ узнали, как в Лучегорске отреагировали на медведя-людоеда
«У многих паника»: СМИ узнали, как в Лучегорске отреагировали на медведя-людоеда

Пока боксёры затевают с дрессированным косолапым шуточные бои, встреча с диким медведем закончилась для жителей Приморья смертью. Голодный хищник растерзал отца и сына. Однако некоторым везёт больше — электросамокатчик на Камчатке напугал медведя так, что тот удрал обратно в лес.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ arslanbek_mahmudov

Полина Никифорова
  • Новости
  • Животные
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Интересное
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров