Российский боксёр устроил спарринг с медведем и попал на видео

Российский боксёр Арсланбек Махмудов решил выяснить кто сильнее — он или огромный бурый медведь. Спарринг прошёл в лесу, медведь не пострадал. Видео спортсмен выложил в своих соцсетях.

Боксёр Арсланбек Махмудов поборолся с медведем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ arslanbek_mahmudov

Профессиональная карьера Арсланбека Махмудова началась в 2017 году. Боксом он занялся только в 14 лет, до этого был в вольной борьбе. В первом поединке россиянин победил мексиканца Хайме Барахаса техническим нокаутом.