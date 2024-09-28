Российский боксёр устроил спарринг с медведем и попал на видео
Боксёр Арсланбек Махмудов поборолся с медведем в лесу
Российский боксёр Арсланбек Махмудов решил выяснить кто сильнее — он или огромный бурый медведь. Спарринг прошёл в лесу, медведь не пострадал. Видео спортсмен выложил в своих соцсетях.
Боксёр Арсланбек Махмудов поборолся с медведем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ arslanbek_mahmudov
Профессиональная карьера Арсланбека Махмудова началась в 2017 году. Боксом он занялся только в 14 лет, до этого был в вольной борьбе. В первом поединке россиянин победил мексиканца Хайме Барахаса техническим нокаутом.
Пока боксёры затевают с дрессированным косолапым шуточные бои, встреча с диким медведем закончилась для жителей Приморья смертью. Голодный хищник растерзал отца и сына. Однако некоторым везёт больше — электросамокатчик на Камчатке напугал медведя так, что тот удрал обратно в лес.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ arslanbek_mahmudov