«Заводите следующего»: Саша Емельяненко брутально вынес соперника в первом бою после реабилитации
Александр Емельяненко нокаутировал соперника на ММА-турнире в Ингушетии
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал победу в своём первом профессиональном бою после перерыва длительностью полтора года. Поединок состоялся в Ингушетии на турнире лиги NFL 2.
43-летний спортсмен уже на второй минуте первого раунда отправил в технический нокаут своего соперника Алексея Гончарова. Емельяненко уронил оппонента контратакой, а затем добил точными ударами на канвасе.
Финиш в исполнении Емельяненко. Видео © Telegram / NFL MMA
«Хорошее ощущение. Я продышался чуть-чуть, размялся, готов дальше. Заводите следующего», — заявил победитель после боя.
Напомним, что предыдущий бой Емельяненко проходил в мае 2023 года, после чего он направился на лечение от алкогольной зависимости. Эта победа стала 29-й в его карьере при девяти поражениях.
Ранее Александр сообщил, что впервые в жизни устроился на работу. Он отметил, что теперь работает советником по вопросам взаимодействия с общественными организациями и СМИ в центре реабилитации «Иман» в Ингушетии.
Telegram / NFL MMA