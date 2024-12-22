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21 декабря, 23:29

«Заводите следующего»: Саша Емельяненко брутально вынес соперника в первом бою после реабилитации

Александр Емельяненко нокаутировал соперника на ММА-турнире в Ингушетии

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал победу в своём первом профессиональном бою после перерыва длительностью полтора года. Поединок состоялся в Ингушетии на турнире лиги NFL 2.

43-летний спортсмен уже на второй минуте первого раунда отправил в технический нокаут своего соперника Алексея Гончарова. Емельяненко уронил оппонента контратакой, а затем добил точными ударами на канвасе.

Финиш в исполнении Емельяненко. Видео © Telegram / NFL MMA

«Хорошее ощущение. Я продышался чуть-чуть, размялся, готов дальше. Заводите следующего», — заявил победитель после боя.

Напомним, что предыдущий бой Емельяненко проходил в мае 2023 года, после чего он направился на лечение от алкогольной зависимости. Эта победа стала 29-й в его карьере при девяти поражениях.

Александр Емельяненко принял ислам
Александр Емельяненко принял ислам

Ранее Александр сообщил, что впервые в жизни устроился на работу. Он отметил, что теперь работает советником по вопросам взаимодействия с общественными организациями и СМИ в центре реабилитации «Иман» в Ингушетии.

Обложка ©

Telegram / NFL MMA

Лия Мурадьян
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