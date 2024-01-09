Александр Емельяненко принял ислам

"Скажу так: я очень рад за этого человека. За этого великого бойца. Не то, что он как бы ислам принял. Это понятно, что он ислам принял. Дело даже не в этом. Дело в том, что когда он умирал на глазах от вот этого (алкогольной зависимости — Прим. Лайфа), ему ничего не помогало... И я очень рад, что ребята — наши братья ингуши — подняли его на ноги, и он реально отошёл от этого", — рассказал Sport24 Магомедалиев.