Александр Емельяненко принял ислам
Александр Емельяненко. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко принял ислам. Об этом сообщил главный тренер Universal Fighters Расул Магомедалиев.
"Скажу так: я очень рад за этого человека. За этого великого бойца. Не то, что он как бы ислам принял. Это понятно, что он ислам принял. Дело даже не в этом. Дело в том, что когда он умирал на глазах от вот этого (алкогольной зависимости — Прим. Лайфа), ему ничего не помогало... И я очень рад, что ребята — наши братья ингуши — подняли его на ноги, и он реально отошёл от этого", — рассказал Sport24 Магомедалиев.
Напомним, что ранее 42-летний Емельяненко прошёл лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре в Ингушетии. Позже боец посетил священный для мусульман город Медину и рассказал, что выбрал себе арабское имя Абубакар. При этом Магомедалиев не знает, какое имя взял боец при принятии ислама.