"Сам раскаивается": В команде Емельяненко извинились за его выходку в Екатеринбурге

Российский боец ММА Александр Емельяненко сожалеет о произошедшем в аэропорту Екатеринбурга. В свою очередь, правоохранители заявили об отсутствии претензий к спортсмену. Об этом рассказали в команде бойца.

"На опубликованных видео происходящее никто не отрицает. У правоохранительных органов нет претензий к Александру, сам он раскаивается из-за произошедшего. Сейчас он уже в Москве", — цитирует ТАСС представителей пресс-службы команды.

В свою очередь, в Управлении на транспорте МВД России по УрФО заявили, что не было противоправных инцидентов, связанных с вылетом самолёта по маршруту Екатеринбург – Москва из аэропорта Кольцово в Домодедово. Активность людей перед вылетом там объяснили желанием сделать снимок со звездой.

"В настоящее время в ряде интернет-изданий распространяется информация о якобы имевшем место некорректном исполнении своих обязанностей сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. Указанная информация не соответствует действительности", — отметили в ведомстве.

По версии управления, в 16:20 по Москве представители службы авиационной безопасности аэропорта Кольцово получили сообщение с просьбой выяснить, почему возле автобуса скопилось много людей. Однако прибывшие на место правоохранители не обнаружили фактов нарушения общественного порядка. В свою очередь, сотрудники аэропорта решили отказаться от комментариев.

"Происшествие никак не скажется на следующем поединке Емельяненко. Он будет готовиться к нему, как и планировалось", — заверили в команде бойца.