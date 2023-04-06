"Вы справили нужду!": Из-за непристойной выходки Емельяненко в Екатеринбурге задержали рейс

Боец смешанных единоборств — боксёр Александр Емельяненко — вновь устроил скандал. Его выходка стала причиной задержки вылета рейса "Уральских авиалиний" Екатеринбург – Москва. О произошедшем рассказала блогер Анна Данилова, которая летела с ним тем же рейсом.

По словам очевидицы, всё началось при переходе из зала ожидания к автобусу. Девушка услышала, что охранник остановил Емельяненко и предъявил ему претензию за то, что тот справил нужду при всех. В ответ на заявление о необходимости оплатить штраф Емельяненко якобы послал его на три буквы и пригрозил избить. Прибывшие на место полицейские поначалу сняли боксёра с автобуса, но того вместо наказания ожидала фотосессия с ним же в главной роли.

"Это был рейс "Уральских авиалиний". Есть переход, когда вы идёте из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: "Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду". Я сначала даже не поняла, кто это, потому что в боксе не разбираюсь. Это было в помещении, там плитка лежит", — рассказала E1.ru Анна.

По её словам, другие пассажиры всё это слышали, так как находились в автобусе с открытыми дверями. Охранник затем заявил, что Емельяненко заплатит штраф, а тот якобы выругался и пригрозил избиением.

По словам девушки, было видно, что боксёр пьян. Он тяжело ходил, и от него несло перегаром. При этом в самолёте он вёл себя прилично. Поначалу попросил алкоголь, персонал ему отказал, а после этого Емельяненко даже не было слышно.